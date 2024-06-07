Кислухин Феофелакт Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислухин Илья Феофелактович
Мать ребёнка: Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислухин Фрол Феофелактович
Мать ребёнка: Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно