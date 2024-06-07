Кислухин Феофелакт Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислухин Феофелакт Александрович

Кислухин Феофелакт Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислухин Илья Феофелактович

Мать ребёнка: Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислухин Фрол Феофелактович

Мать ребёнка: Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.