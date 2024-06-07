Зайкова Елена Ивановна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайкова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Зайков Игнатий Григорьевич

Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кощеева (Зайкова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зайков Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Булдакова (Зайкова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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