Зайкова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Зайков Игнатий Григорьевич
Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кощеева (Зайкова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зайков Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Булдакова (Зайкова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Зайков Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно