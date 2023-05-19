Пушкарев Алексей Логинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Пушкарев Логин Лаврентьев
Мать: Пушкарева Мария Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816