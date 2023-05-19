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Пушкарев Алексей Логинов

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Пушкарев Логин Лаврентьев

Мать: Пушкарева Мария Ефимова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816