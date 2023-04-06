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Пушкарева Мария Ефимова

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Место рождения

Самодуровский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Самодуровский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Пушкарев Алексей Логинов

Отец ребёнка: Пушкарев Логин Лаврентьев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.02.1796 ст.

Муж: Пушкарев Логин Лаврентьев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1801 ст.

Сын: Пушкарев Василий Логинов

Отец ребёнка: Пушкарев Логин Лаврентьев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Елисавета Логинова

Отец ребёнка: Пушкарев Логин Лаврентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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