Пушкарева Мария Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Пушкарев Логин Лаврентьев
Бракосочетание
08.02.1796 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1801 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Логин Лаврентьев
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Елисавета Логинова
Отец ребёнка: Пушкарев Логин Лаврентьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834