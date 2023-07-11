Благовещенский Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1925
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благовещенский Борис Сергеевич
Мать ребёнка: Благовещенская Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Благовещенская Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славнитская Лилия Сергеевна
Мать ребёнка: Благовещенская Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славнитская Ариадна Сергеевна
Мать ребёнка: Благовещенская Мария Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Губернский тюремный инспектор
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Смерть
1925