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Благовещенский Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Благовещенский Петр Афанасьевич

Мать: Благовещенская Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благовещенский Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Благовещенская Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Благовещенская Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славнитская Лилия Сергеевна

Мать ребёнка: Благовещенская Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славнитская Ариадна Сергеевна

Мать ребёнка: Благовещенская Мария Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благовещенская Мария Митрофановна

Работа или профессия
Неизвестно
Губернский тюремный инспектор
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Смерть
1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург