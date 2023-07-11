Благовещенская Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благовещенская Мария Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благовещенский Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Благовещенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Благовещенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славнитская Лилия Сергеевна

Отец ребёнка: Благовещенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славнитская Ариадна Сергеевна

Отец ребёнка: Благовещенский Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благовещенский Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно