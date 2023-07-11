Благовещенская Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благовещенский Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Благовещенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Благовещенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славнитская Лилия Сергеевна
Отец ребёнка: Благовещенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славнитская Ариадна Сергеевна
Отец ребёнка: Благовещенский Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно