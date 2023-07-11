Благовещенская Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Благовещенский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Благовещенский Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Благовещенский Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Благовещенский Петр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно