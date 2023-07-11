Благовещенская Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлаговещенская Елена Павловна

Благовещенская Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Благовещенский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Благовещенский Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Благовещенский Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Благовещенский Петр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благовещенский Петр Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно