Потарыкина Татьяна Артемова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Потарыкина Федосья Никифорова
Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Потарыкина Афимья Никифорова
Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Потарыкин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимович
Смерть
Неизвестно