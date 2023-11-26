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Потарыкина Татьяна Артемова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Потарыкина Федосья Никифорова

Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Потарыкина Афимья Никифорова

Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Потарыкин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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