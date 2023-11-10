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Потарыкин Никифор Михайлов

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Потарыкин Михаил

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Потарыкина Федосья Никифорова

Мать ребёнка: Потарыкина Татьяна Артемова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Потарыкина Афимья Никифорова

Мать ребёнка: Потарыкина Татьяна Артемова

Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Потарыкин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Потарыкина Татьяна Артемова

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
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