Потарыкин Никифор Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Потарыкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Потарыкина Федосья Никифорова
Мать ребёнка: Потарыкина Татьяна Артемова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Потарыкина Афимья Никифорова
Мать ребёнка: Потарыкина Татьяна Артемова
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Потарыкин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Потарыкина Татьяна Артемова