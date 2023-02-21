Марченко Татьяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Татьяна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Около 1812 г.р.
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Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Максим Филиппов

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Марченко Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Марченко Максим Филиппов

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Максим Филиппов

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Максим Филиппов

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1829

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Максим Филиппов

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния