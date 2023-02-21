Марченко Татьяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Марченко Дмитрий Максимов
Отец ребёнка: Марченко Максим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1826
Рождение ребёнка
10.05.1829