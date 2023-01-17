Марченко Максим Филиппов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Марченко Дмитрий Максимов
Мать ребёнка: Марченко Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1826
Рождение ребёнка
10.05.1829
Смерть
Неизвестно