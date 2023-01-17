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Марченко Максим Филиппов

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Место рождения

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Около 1812 г.р.
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Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Ефимова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Марченко Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Ефимова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Ефимова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Ефимова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1829

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Ефимова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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