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Марченко Дмитрий Максимов

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Место рождения

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1793 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1854 г.р.

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Марченко Максим Филиппов

Мать: Марченко Татьяна Ефимова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Марченко Евстафий Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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