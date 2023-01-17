Марченко Дмитрий Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Марченко Максим Филиппов
Мать: Марченко Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Марченко Евстафий Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно