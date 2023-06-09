Семенова (Ракова) Таисия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Раков Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1903 ст.
Поручители: по жениху - крестьяне деревни Дулово Василий Огурцов и деревни Попадьино Александр Васильев Соболев; по невесте - крестьяне деревни Овчино Василий Филиппов Морозов и деревни Дулово Констан... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.
Отец ребёнка: Семенов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
12.09.1910 ст.
Отец ребёнка: Семенов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно