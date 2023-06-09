Семенова (Ракова) Таисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова (Ракова) Таисия Николаевна

Семенова (Ракова) Таисия Николаевна

Место рождения

Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Раков Николай

Мать: не указана

Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1903 ст.

Муж: Семенов Иван Яковлевич

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - крестьяне деревни Дулово Василий Огурцов и деревни Попадьино Александр Васильев Соболев; по невесте - крестьяне деревни Овчино Василий Филиппов Морозов и деревни Дулово Констан... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.

Сын: Семенов Петр Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван Яковлевич

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.09.1910 ст.

Сын: Семенов Иван Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван Яковлевич

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно