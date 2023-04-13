деревня Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дулово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имении помещицы М. А. Куприановой крестьянами Вологодского уезда Сычевской вол. д. Дулово. 1881–1882 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 1 Показать все
Переписка Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия о выкупе надельной земли крестьянами Вологодского уезда Сычевской вол. д. Дулово. 1882–1884 гг. // Го Показать все
Дело по прошению уполномоченного от крестьян прихода Борисо-Глебской Масленской церкви Вологодского уезда крестьянина дер. Дулова Сычевской волости Поликарпова о прекраще Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Дулова Сычевской волости Владимира Борисова к вологодскому мещанству. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Борисо-Глебской Маслянской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1249Дулово, д. вл.при р. Масляне.4045206167

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Сычевская волость
1717ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи406193639
18ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи40651518
19ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи40651418
20ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи406144
21ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи406926
22ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи406145
23ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийсвободные хлебопашцы4063611

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Сычевский сельсовет
Дулово7054деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 24 км. Летнее: 24 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.4445

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
33503Дуловодеревня59°19'с.ш.39°13'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488251д Дуловодеревня

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