- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имении помещицы М. А. Куприановой крестьянами Вологодского уезда Сычевской вол. д. Дулово. 1881–1882 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 1 Показать все
Переписка Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия о выкупе надельной земли крестьянами Вологодского уезда Сычевской вол. д. Дулово. 1882–1884 гг. // Го Показать все
Дело по прошению уполномоченного от крестьян прихода Борисо-Глебской Масленской церкви Вологодского уезда крестьянина дер. Дулова Сычевской волости Поликарпова о прекраще Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Дулова Сычевской волости Владимира Борисова к вологодскому мещанству. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Борисо-Глебской Маслянской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1249Дулово, д. вл.при р. Масляне.4045206167
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1717ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи406193639
18—ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи40651518
19—ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи40651418
20—ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи406144
21—ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи406926
22—ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи406145
23—ДуловоДуловское.Борисо-Глебскийсвободные хлебопашцы4063611
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дулово7054деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 24 км. Летнее: 24 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.4445
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33503Дуловодеревня59°19'с.ш.39°13'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488251д Дуловодеревня