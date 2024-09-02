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Четин Иван Флорович

Место рождения

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край

Дата рождения

09.09.1858 ст.

Дата смерти

29.11.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1858 ст.

Отец: Четин Флор Семёнович

Мать: Четина Анна Ефимовна

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Иоанн Родители: села Кудымкора крестьянин Флор Семенов Четин и законная его жена Анна Ефимова, оба православного исповедания
Крещение
14.09.1858 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Восприемник: того же села [Кудымкора] крестьянин Прокопий Яковлев Четин
Восприемник
27.11.1870 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Николай Родители: Соликамского уезда, Пожевского завода мастеровой Потап Федоров Давыдов и его жена Наталия Фролова, оба православные Восприемники: того же уезда, Кудымкорской волости крестьянские д... Показать все
Восприемник
06.07.1871 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Владимир Родители: пермский мещанин Амфилохий Николаев Четин и его жена Мария Афанасьева, оба православные Восприемники: брат Четину Иван Фролов Четин и сестра его девица Августа Фролова
Упоминание
25.08.1882 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Уволенный в запас армии рядовой Константин Федоров Мехряков, присоединившийся из раскола Присоединение и таинство миропомазания совершал протоиерей Петр Черепанов с диаконом Василием Будриным Рукопр... Показать все
Поручитель
27.08.1882 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Жених: уволенный в запас армии рядовой Пермской конвойной команды Константин Феодоров Мехряков, православный, первым браком. Возраст: 28 Невеста: канцелярского служителя жена, вдова после первого бра... Показать все
Восприемник
02.11.1886 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Клавдия Родители: канцелярский служитель Петр Григориев Юшков и его законная жена Васса Сергиева, оба православные Восприемники: канцелярский служитель Иоанн Флоров Четин и жена почетного гражданина... Показать все
Смерть
29.11.1886 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Крестьянин Кудымкорской волости, Соликамского уезда, Иван Фролов Четин Возраст: 27 Причина смерти: лишил себя жизни в припадке умственного расстройства По отношению судебного следователя Пермск. ок... Показать все
Похороны
30.11.1886 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край

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