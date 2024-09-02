Четина Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Четин Флор Семёнович
Рождение ребёнка
24.11.1854 ст.
Дочь: Мехрякова (Четина) Августа Флоровна
Отец ребёнка: Четин Флор Семёнович
Августа Родители: деревни Завьяловой крестьянин Флор Семенов Четин и законная его жена Анна Евфимова, оба православного исповедания
Рождение ребёнка
09.09.1858 ст.
Сын: Четин Иван Флорович
Отец ребёнка: Четин Флор Семёнович
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Иоанн Родители: села Кудымкора крестьянин Флор Семенов Четин и законная его жена Анна Ефимова, оба православного исповедания
Смерть
Неизвестно