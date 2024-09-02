Четина Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четина Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четин Флор Семёнович

Рождение ребёнка
24.11.1854 ст.

Дочь: Мехрякова (Четина) Августа Флоровна

Отец ребёнка: Четин Флор Семёнович

Августа Родители: деревни Завьяловой крестьянин Флор Семенов Четин и законная его жена Анна Евфимова, оба православного исповедания
Рождение ребёнка
09.09.1858 ст.

Сын: Четин Иван Флорович

Отец ребёнка: Четин Флор Семёнович

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Иоанн Родители: села Кудымкора крестьянин Флор Семенов Четин и законная его жена Анна Ефимова, оба православного исповедания
Смерть
Неизвестно

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