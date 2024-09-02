Четин Флор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти12.04.1861 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Четина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
24.11.1854 ст.
Дочь: Мехрякова (Четина) Августа Флоровна
Мать ребёнка: Четина Анна Ефимовна
Августа Родители: деревни Завьяловой крестьянин Флор Семенов Четин и законная его жена Анна Евфимова, оба православного исповедания
Рождение ребёнка
09.09.1858 ст.
Сын: Четин Иван Флорович
Мать ребёнка: Четина Анна Ефимовна
Иоанн Родители: села Кудымкора крестьянин Флор Семенов Четин и законная его жена Анна Ефимова, оба православного исповедания
Смерть
12.04.1861 ст.
Села Кудымкора крестьянин Флор Семенов Четин Возраст: 60 Причина смерти: естественной