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Четин Флор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

12.04.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
24.11.1854 ст.

Дочь: Мехрякова (Четина) Августа Флоровна

Мать ребёнка: Четина Анна Ефимовна

Августа Родители: деревни Завьяловой крестьянин Флор Семенов Четин и законная его жена Анна Евфимова, оба православного исповедания
Рождение ребёнка
09.09.1858 ст.

Сын: Четин Иван Флорович

Мать ребёнка: Четина Анна Ефимовна

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Иоанн Родители: села Кудымкора крестьянин Флор Семенов Четин и законная его жена Анна Ефимова, оба православного исповедания
Смерть
12.04.1861 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Села Кудымкора крестьянин Флор Семенов Четин Возраст: 60 Причина смерти: естественной

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