Соколова (Монтвид) Мария Анатольевна 04.07.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Монтвид) Мария Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1936

Дата смерти

23.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1936

Отец: Монтвид Анатолий Эдуардович

Мать: Монтвид (Арамянц) Наталья Арамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горский Всеволод Константинович

Развод
Неизвестно

Муж: Соколов Юрий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.02.1959

Муж: Соколов Юрий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Юрий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник
19.08.2001
Собор Покрова пресвятой Богородицы, г. Гатчина, Гатчинский район, Ленинградская область, Российская Федерация
Иоанн Александрович Добровольский
Смерть
23.09.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Инфаркт | Умерла в Мариинской больнице 23 сентября 2007 г. в 21:35. | Отпевание состоялось в Спасо-Преображенском соборе.
Похороны
Неизвестно
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд

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