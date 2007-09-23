Соколова (Монтвид) Мария Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1936
Дата смерти23.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.02.1959
Рождение ребёнка
09.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Юрий Александрович
Восприемник
19.08.2001
Собор Покрова пресвятой Богородицы, г. Гатчина, Гатчинский район, Ленинградская область, Российская Федерация
Иоанн Александрович Добровольский
Смерть
23.09.2007
Причина смерти: Инфаркт | Умерла в Мариинской больнице 23 сентября 2007 г. в 21:35. | Отпевание состоялось в Спасо-Преображенском соборе.
Похороны
Неизвестно
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд