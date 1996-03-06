Соколов Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения21.08.1937
Дата смерти06.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
?.02.1959
Рождение ребёнка
09.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Монтвид) Мария Анатольевна
Смерть
06.03.1996
Причина смерти: Инфаркт | По словам дочери «скончался на работе спустя час после обширного инфаркта. Это случилось 6 марта 1996 года». | Она же сообщает, что «отпевали его в церкви при Большеохтинском... Показать все