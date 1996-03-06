Соколов Юрий Александрович 21.08.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Юрий Александрович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

21.08.1937

Дата смерти

06.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Развод
Неизвестно

Жена: Соколова (Монтвид) Мария Анатольевна

Бракосочетание
?.02.1959

Жена: Соколова (Монтвид) Мария Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Монтвид) Мария Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.03.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Инфаркт | По словам дочери «скончался на работе спустя час после обширного инфаркта. Это случилось 6 марта 1996 года». | Она же сообщает, что «отпевали его в церкви при Большеохтинском... Показать все

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