Дучев Иван Саввин
Место рождения
Дата рождения23.07.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1862 ст.
Отец: Дучев Савва Иванов
Мать: Дучева Мария Николаева
Рождение ребёнка
12.09.1893 ст.
Дочь: Занфирова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Дучева Елена Феодорова
Чая, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дучева Елена Феодорова
Смерть
Неизвестно