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Дучев Иван Саввин

Место рождения

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

23.07.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1862 ст.

Отец: Дучев Савва Иванов

Мать: Дучева Мария Николаева

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
12.09.1893 ст.

Дочь: Занфирова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Дучева Елена Феодорова

Чая, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дучева Елена Феодорова

Смерть
Неизвестно
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