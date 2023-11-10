Дучев Савва Иванов
Место рождения
Дата рождения15.07.1839 ст.
Дата смерти04.07.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1839 ст.
Отец: Дучев Янко Константинов
Мать: Дучева Плума Димитриева
Рождение ребёнка
23.07.1862 ст.
Сын: Дучев Иван Саввин
Мать ребёнка: Дучева Мария Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дучева Мария Николаева
Смерть
04.07.1920
Каясты Татарское, Симферопольский уезд, Таврическая губерния