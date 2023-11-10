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Дучев Савва Иванов

Место рождения

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

15.07.1839 ст.

Дата смерти

04.07.1920

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1839 ст.

Отец: Дучев Янко Константинов

Мать: Дучева Плума Димитриева

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.07.1862 ст.

Сын: Дучев Иван Саввин

Мать ребёнка: Дучева Мария Николаева

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дучева Мария Николаева

Смерть
04.07.1920
Каясты Татарское, Симферопольский уезд, Таврическая губерния
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