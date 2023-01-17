Зуя
Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
110Зуя, с. каз. русск.при рч. Зуе.20станов. кварт.68214250Церковь православная 1. Волостное правление. Казенная и сельская почтовые стапции.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
15. Зуя, село бывшее владельческое, при речке Зуе, дворов 97, жителей 834, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, школа, земская почтовая Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
798420Зуяпгт45°03,0' с.ш.34°19,0' в.д.L-36-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35607401101пгт Зуяпоселок городского типа