посёлок городского типа Зуя, посёлок городского типа Зуя, Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Зуя

Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
110Зуя, с. каз. русск.при рч. Зуе.20станов. кварт.68214250Церковь православная 1. Волостное правление. Казенная и сельская почтовые стапции.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Зуйская волость
15. Зуя, село бывшее владельческое, при речке Зуе, дворов 97, жителей 834, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, школа, земская почтовая Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Белогорский район
798420Зуяпгт45°03,0' с.ш.34°19,0' в.д.L-36-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Белогорский муниципальный район, Зуйское сельское поселение
35607401101пгт Зуяпоселок городского типа
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