Занфирова (Дучева) Евгения (Зиновия) Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.09.1893 ст.
Дата смерти01.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1893 ст.
Отец: Дучев Иван Саввин
Мать: Дучева Елена Феодорова
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.
Дочь: Бабенко Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Занфиров Стефан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1963
Волжский, город Волжский, Волгоградская область