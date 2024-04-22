Занфирова (Дучева) Евгения (Зиновия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занфирова (Дучева) Евгения (Зиновия) Ивановна

Место рождения

Чая, Феодосийский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

12.09.1893 ст.

Дата смерти

01.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1893 ст.

Отец: Дучев Иван Саввин

Мать: Дучева Елена Феодорова

Чая, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.

Дочь: Бабенко Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Занфиров Стефан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занфиров Стефан Николаевич

Смерть
01.12.1963
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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