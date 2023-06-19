Торопова Афимья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Торопова Елена Кириловна
Отец ребёнка: Торопов Кирило Семенович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1 лист
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Торопов Кирило Семенович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Торопов Кирило Семенович
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 1 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно