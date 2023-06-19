Торопова Афимья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Афимья Тимофеевна

Место рождения

Староуткинск, Староуткинск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Староуткинск, Староуткинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Торопова Елена Кириловна

Отец ребёнка: Торопов Кирило Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1 лист
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Торопов Андрей Кирилович

Отец ребёнка: Торопов Кирило Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Торопов Трифон Кирилович

Отец ребёнка: Торопов Кирило Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 1 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Кирило Семенович

Смерть
Неизвестно