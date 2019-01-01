Староуткинск
Староуткинск, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3274Уткинский (Утка Демидова), зав.при рч. Утке и р. Чусовой.1425574919702098Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Почтовая и земская станция. Госпиталь. Фабрик: кричных 2, катальная 1, гвоздарная 1, сверлильная 1, сталеде Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1076. Уткинский (Утка Демидова) завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Чусовой и речке Утке, дворов 794, жителей 2382, волостное правление (уездный город 14 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Уткинский завод24631411171625308833666454[...]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
94089Староуткинскпгт57°14'с.ш.59°21'в.д.O-40-107
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65766000051рп Староуткинскрабочий поселок