рабочий посёлок Староуткинск, Староуткинск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Староуткинск

Староуткинск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3274Уткинский (Утка Демидова), зав.при рч. Утке и р. Чусовой.1425574919702098Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Почтовая и земская станция. Госпиталь. Фабрик: кричных 2, катальная 1, гвоздарная 1, сверлильная 1, сталеде Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Уткинская волость
1076. Уткинский (Утка Демидова) завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Чусовой и речке Утке, дворов 794, жителей 2382, волостное правление (уездный город 14 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Уткинская волость
село Уткинский завод24631411171625308833666454[...]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Шалинский район
94089Староуткинскпгт57°14'с.ш.59°21'в.д.O-40-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Староуткинск
65766000051рп Староуткинскрабочий поселок

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