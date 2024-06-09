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Торопов Кирило Семенович

Место рождения

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Торопов Семен

Мать: Торопова Анна Осиповна

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Афимья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Торопова Елена Кириловна

Мать ребёнка: Торопова Афимья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1 лист
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Торопов Андрей Кирилович

Мать ребёнка: Торопова Афимья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Торопов Трифон (Трофим) Кирилович

Мать ребёнка: Торопова Афимья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 1 лист
Работа или профессия
1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Мастер колесной РГАДА, 350-2-1636-627об
Смерть
Неизвестно

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