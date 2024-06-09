Торопов Кирило Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1708
Отец: Торопов Семен
Мать: Торопова Анна Осиповна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Торопова Елена Кириловна
Мать ребёнка: Торопова Афимья Тимофеевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1 лист
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Торопова Афимья Тимофеевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Торопов Трифон (Трофим) Кирилович
Мать ребёнка: Торопова Афимья Тимофеевна
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 1 лист
Работа или профессия
1762
Мастер колесной РГАДА, 350-2-1636-627об
Смерть
Неизвестно