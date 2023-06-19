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Вейде Пётр Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.10.1906 ст.

Дата смерти

17.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1906 ст.

Отец: Вейде Константин Генрихович

Мать: Вейде Александра Тимофеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1936

Жена: Карпова Евдокия Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Вейде Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Карпова Евдокия Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
18.10.1941
Москва, город федерального значения Москва
Призван на Великую Отечественную Войну Фрунзенским РВК г.Москвы 18.10.1941 г. Воинское звание рядовой Воинская специальность телефонист Воинская часть 343 стрелковая дивизия 356 стрелковый полк
Смерть
17.08.1944
Дата призыва 18.10.1941 Воинское звание рядовой Воинская часть: 343 стрелковая дивизия 356 стрелковый полк Убит у бою 17.8.1944г. Место захоронения Польша, Белостокская обл., Кнышенский р-н, д. Га... Показать все