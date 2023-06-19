Вейде Пётр Константинович
Место рождения
Дата рождения01.10.1906 ст.
Дата смерти17.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1906 ст.
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Вейде Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Карпова Евдокия Матвеевна
Военная служба
18.10.1941
Призван на Великую Отечественную Войну Фрунзенским РВК г.Москвы 18.10.1941 г. Воинское звание рядовой Воинская специальность телефонист Воинская часть 343 стрелковая дивизия 356 стрелковый полк
Смерть
17.08.1944
Дата призыва 18.10.1941 Воинское звание рядовой Воинская часть: 343 стрелковая дивизия 356 стрелковый полк Убит у бою 17.8.1944г. Место захоронения Польша, Белостокская обл., Кнышенский р-н, д. Га... Показать все