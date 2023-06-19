Коронацкий Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Работа или профессия
С 1893 по 1897
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Помощник полицейского пристава г.Великого Устюга. Коллежский Регистратор. (Пам. кн., 1893-1894 гг., с. 65; Пам. кн., 1896-1897 гг., с. 69)
Смерть
Неизвестно