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Коронацкий Сергей Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Коронацкий Николай Иванович

Мать: Коронацкая Мария Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1893 по 1897
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Помощник полицейского пристава г.Великого Устюга. Коллежский Регистратор. (Пам. кн., 1893-1894 гг., с. 65; Пам. кн., 1896-1897 гг., с. 69)
Смерть
Неизвестно