Лавровская (Богородская) Ольга Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавровская (Богородская) Ольга Александрова

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
25.08.1885

Муж: Лавровский Евгений Ипполитович

Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Евгений Евгеньевич Лавровский

Отец ребёнка: Лавровский Евгений Ипполитович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Лавровский Евгений Ипполитович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
Неизвестно