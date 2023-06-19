Лавровская (Богородская) Ольга Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.1885
Рождение ребёнка
1898 ст.
Сын: Евгений Евгеньевич Лавровский
Отец ребёнка: Лавровский Евгений Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Лавровский Евгений Ипполитович
Смерть
Неизвестно