Кувшиновъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения01.11.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1846
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Прасковья
Бракосочетание
24.01.1868
Жена: Марфа
Рождение ребёнка
23.01.1869
Рождение ребёнка
28.02.1873
Дочь: Гудомарова Евдокія
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
18.07.1874
Рождение ребёнка
20.09.1879
Дочь: Козлова Фекла
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
01.05.1894
Бракосочетание
03.01.1907
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Марфа