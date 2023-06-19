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Кувшиновъ Кузьма

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.11.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1846

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1868

Жена: Марфа

Рождение ребёнка
23.01.1869

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1873

Дочь: Гудомарова Евдокія

Мать ребёнка: Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1874

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1879

Дочь: Козлова Фекла

Мать ребёнка: Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кувшиновъ Петръ

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.01.1907

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Марфа