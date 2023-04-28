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(Мамыкина) Марфа

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.06.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1849

Отец: Мамыкинъ Романъ

Мать: Мамыкина Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1868

Муж: Кувшиновъ Кузьма

Рождение ребёнка
23.01.1869

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1873

Дочь: Гудомарова Евдокія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1874

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1879

Дочь: Козлова Фекла

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

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