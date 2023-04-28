(Мамыкина) Марфа
Место рождения
Дата рождения25.06.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1849
Отец: Мамыкинъ Романъ
Мать: Мамыкина Ѳеодосія
Бракосочетание
24.01.1868
Муж: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
23.01.1869
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
28.02.1873
Дочь: Гудомарова Евдокія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
18.07.1874
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
20.09.1879
Дочь: Козлова Фекла
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма