Харитонов Иван (Кузьмич)
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1887
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1911
Сын: Харитонов Александр Иванов
Мать ребёнка: Харитонова Ольга (Игнатова)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1913
Мать ребёнка: Харитонова Ольга (Игнатова)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1915
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Харитонова Ольга (Игнатова)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
ратник 2 разряда 146-й пехотный запасной полк
Военная служба
1917
санитар Петроградский Елисав. госпиталь
Смерть
Неизвестно