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Харитонов Иван (Кузьмич)

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1887

Отец: Харитонов Косьма Харитонов

Мать: Харитонова Анна Исаакова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Харитонова Ольга (Игнатова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1911

Сын: Харитонов Александр Иванов

Мать ребёнка: Харитонова Ольга (Игнатова)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1913

Сын: Харитонов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Харитонова Ольга (Игнатова)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Харитонова Ольга (Игнатова)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
ратник 2 разряда 146-й пехотный запасной полк
Военная служба
1917
санитар Петроградский Елисав. госпиталь
Смерть
Неизвестно