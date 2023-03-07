Харитонова (Исаева) Анна Исаакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Исаева) Анна Исаакова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Исаев Исаак (Исай) Иванов

Мать: Исаева Елена Стефанова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.10.1879

Муж: Харитонов Косьма Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов

Рождение ребёнка
06.07.1882

Дочь: Гончарова Елена Косьмина

Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1885

Дочь: Марина Косьмина

Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1887

Сын: Харитонов Иван (Кузьмич)

Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1890

Дочь: Ирина Косьмина

Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1893

Сын: Харитонов Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1896

Дочь: Агрипина Косьмина

Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1901

Дочь: Ефросиния Косьмина

Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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