Харитонова (Исаева) Анна Исаакова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Исаев Исаак (Исай) Иванов
Мать: Исаева Елена Стефанова
Бракосочетание
14.10.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов
Рождение ребёнка
06.07.1882
Дочь: Гончарова Елена Косьмина
Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1885
Дочь: Марина Косьмина
Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов
Рождение ребёнка
18.05.1887
Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1890
Дочь: Ирина Косьмина
Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1893
Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1896
Дочь: Агрипина Косьмина
Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов
Рождение ребёнка
23.09.1901
Дочь: Ефросиния Косьмина
Отец ребёнка: Харитонов Косьма Харитонов
Смерть
Неизвестно