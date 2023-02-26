Харитонова Ольга (Игнатова)
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1911
Сын: Харитонов Александр Иванов
Отец ребёнка: Харитонов Иван (Кузьмич)
Рождение ребёнка
28.10.1913
Отец ребёнка: Харитонов Иван (Кузьмич)
Рождение ребёнка
14.02.1915
Дочь: (Харитонова) Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Харитонов Иван (Кузьмич)
Смерть
Неизвестно