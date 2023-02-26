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Харитонова Ольга (Игнатова)

Место рождения

Ковширы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковширы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Харитонов Иван (Кузьмич)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1911

Сын: Харитонов Александр Иванов

Отец ребёнка: Харитонов Иван (Кузьмич)

Рождение ребёнка
28.10.1913

Сын: Харитонов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Харитонов Иван (Кузьмич)

Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: (Харитонова) Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Харитонов Иван (Кузьмич)

Смерть
Неизвестно

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