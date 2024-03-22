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Нефедов Павел Васильевич

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Место рождения

Ламбасручей, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

24.10.1946

Дата смерти

03.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946

Отец: Теппоев Алексей Леонтьевич

Мать: Нефедова Анфиса Николаевна

Ламбасручей, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефедова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефедова Валентина Ивановна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
03.01.1994
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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