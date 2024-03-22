Нефедов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1946
Дата смерти03.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946
Рождение ребёнка
05.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефедова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефедова Валентина Ивановна
Смерть
03.01.1994