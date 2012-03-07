Нефедова (Софронова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.06.1947
Дата смерти07.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1947
Рождение ребёнка
05.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нефедов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нефедов Павел Васильевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
07.03.2012