Нефедова (Софронова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедова (Софронова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.06.1947

Дата смерти

07.03.2012

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1947

Отец: Софронов Иван Павлович

Мать: Софронова Александра Андреевна

Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
21.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Павел Васильевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
07.03.2012
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