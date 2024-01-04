Бредкина (Зыкова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бредкина (Зыкова) Анна Максимовна

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Место рождения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.02.1907

Дата смерти

13.12.?

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1907

Отец: Зыков Максим Петрович

Мать: Зыкова Александра Семёновна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аза Александровна

Отец ребёнка: Бредкин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бредкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Бредкин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бредкина Нина Александровна

Отец ребёнка: Бредкин Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бредкин Александр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
13.12.?
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