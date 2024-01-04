Бредкина (Зыкова) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения09.02.1907
Дата смерти13.12.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1907
Отец: Зыков Максим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аза Александровна
Отец ребёнка: Бредкин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бредкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Бредкин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бредкина Нина Александровна
Отец ребёнка: Бредкин Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
13.12.?