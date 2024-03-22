Зыкова (Лучинина) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Лучинина) Александра Семёновна

Место рождения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Лугинин Семён Максимович

Мать: Шошина Васса Васильевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.03.1899

Сын: Зыков Федот Максимович

Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.08.1900

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович

Рождение ребёнка
27.09.1901

Дочь: Ефросинья Максимовна

Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Зыков Николай Максимович

Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.02.1907

Дочь: Бредкина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Зыков Иван Максимович

Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович

Рождение ребёнка
30.05.1911

Дочь: Феодосия Максимовна

Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Максим Петрович

Смерть
Неизвестно
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