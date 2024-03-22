Зыкова (Лучинина) Александра Семёновна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Лугинин Семён Максимович
Мать: Шошина Васса Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1899
Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович
Рождение ребёнка
23.08.1900
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1901
Дочь: Ефросинья Максимовна
Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1903
Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1907
Дочь: Бредкина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1910
Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович
Рождение ребёнка
30.05.1911
Дочь: Феодосия Максимовна
Отец ребёнка: Зыков Максим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно