Дюкова (Якунина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заплатина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Дюков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исайчева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дюков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнаток Александра Васильевна
Отец ребёнка: Дюков Василий Алексеевич
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно