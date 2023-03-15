Дюкова (Якунина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова (Якунина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заплатина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Дюков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исайчева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дюков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнаток Александра Васильевна

Отец ребёнка: Дюков Василий Алексеевич

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно