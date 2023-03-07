Игнаток (Дюкова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дюков Василий Алексеевич
Мать: Дюкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнаток Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Игнаток Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнаток Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно