Игнаток (Дюкова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнаток (Дюкова) Александра Васильевна

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дюков Василий Алексеевич

Мать: Дюкова Наталья

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнаток Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Игнаток Григорий

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнаток Григорий

Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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