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Дюков Василий Алексеевич

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дюков Алексей Ефимов

Мать: Дюкова Мария

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заплатина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Дюкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исайчева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дюкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнаток Александра Васильевна

Мать ребёнка: Дюкова Наталья

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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