Дюков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дюков Алексей Ефимов
Мать: Дюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заплатина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Дюкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исайчева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дюкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнаток Александра Васильевна
Мать ребёнка: Дюкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюкова Наталья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно