Герасимов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1936
Дата смерти04.12.1998
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936
Рождение ребёнка
25.01.1974
Сын: Герасимов Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Барышева Елена Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабоскина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Барышева Елена Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арзютова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Барышева Елена Кирилловна
Смерть
04.12.1998