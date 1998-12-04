Герасимов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1936

Дата смерти

04.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936

Отец: Герасимов Федор Степанович

Мать: Алешкова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1974

Сын: Герасимов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Барышева Елена Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабоскина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Барышева Елена Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арзютова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Барышева Елена Кирилловна

Смерть
04.12.1998
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