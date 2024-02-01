Алешкова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1936
Сын: Герасимов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай Федорович
Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай Федорович
Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович
Смерть
Неизвестно