Герасимов Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1936
Сын: Герасимов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Алешкова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай Федорович
Мать ребёнка: Алешкова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай Федорович
Мать ребёнка: Алешкова Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно