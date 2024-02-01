Герасимов Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1936

Сын: Герасимов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Алешкова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Николай Федорович

Мать ребёнка: Алешкова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Николай Федорович

Мать ребёнка: Алешкова Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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