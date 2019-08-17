Барышева Елена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.19
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.19
Рождение ребёнка
25.01.1974
Сын: Герасимов Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабоскина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арзютова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Федорович