Барышева Елена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева Елена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.19

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.19

Отец: Барышев Кирилл Герасимович

Мать: Котлова Таисия Семеновна

Рождение ребёнка
25.01.1974

Сын: Герасимов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабоскина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арзютова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Федорович

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