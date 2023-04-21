Климов Яков Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Яков Прокопьев

Климов Яков Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: Климов Прокопий Фокин

Мать: Климова Татьяна Петрова

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Смерть
Неизвестно