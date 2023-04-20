Климова Татьяна (2я жена) Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Фекла Прокопьева
Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно