Климова Татьяна (2я жена) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Татьяна (2я жена) Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Фекла Прокопьева

Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Климов Яков Прокопьев

Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Прокопий Фокин

Смерть
Неизвестно
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