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Бут Петр Исаакович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

10.06.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бут Исаак Иванович

Мать: Бут 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бут Андрей Петрович

Мать ребёнка: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бут Федор Петрович

Мать ребёнка: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лиманская Параскева Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Троян Елена Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бут Пантелеймон Петрович

Мать ребёнка: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Потримай Соломония Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Чалая Васса Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.06.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-сибирка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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