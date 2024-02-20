Чалая (Бут) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалая (Бут) Васса Петровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бут Петр Исаакович

Мать: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалый Алексей Александрович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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