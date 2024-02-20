Бут Федор Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Бут Петр Исаакович
Мать: Феодосия Осиповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
27.10.1874
Жена: Бут Елена Алексеевна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
14.05.1877
Сын: Бут Сидор Федорович
Мать ребёнка: Бут Елена Алексеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.07.1883
Сын: Бут Илья Федорович
Мать ребёнка: Бут Елена Алексеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.05.1886
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Бут Елена Алексеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.02.1889
Мать ребёнка: Бут Елена Алексеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно